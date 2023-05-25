Новые санкции против России кроме Венгрии блокирует еще одна страна - Греция. Страны хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций. Об этом пишет издание Politico.

В нынешнем, 11-м пакете санкций Брюссель хочет избежать обхода своих санкций, и он будет направлен против других стран, которые помогают Москве уклоняться от торговых эмбарго.

Киев составил список частных компаний, которые он называет «спонсорами войны» (за продолжение работы с РФ).