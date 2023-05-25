В Баку обсудили транспортный коридор Восток-Запад
С 22 по 25 мая 2023 года при организационной поддержке Института систем управления Министерства науки и образования АР (ИСУ) и Экономической комиссии ООН для Европы состоялись XIV Международный семинар по наращиванию потенциала в области содействия логистике и транспорту и 2-я международная конференция по проблемам логистики, управления и эксплуатации в транспортном коридоре Восток - Запад (PLMO 2023).
На конференциях, продолжавшихся четыре дня, обсуждались такие вопросы, как цифровизация транспортных коридоров, решение научно-технических и организационных проблем, вопросы инвестиций в цепочке поставок, внедрение стандартов ООН в грузоперевозки. В ходе встреч собралась широкая аудитория, представляющая «Государственно-Частно-Академическое» сотрудничество стран Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Китая, являющихся партнерами транспортного коридора Восток - Запад, по проектам TRACECA, SPECA и Срединный коридор.
На XIV международном семинаре по наращиванию потенциала в области содействия торговле и транспорту, прошедшем 22-23 мая при организации Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) и Института систем управления Министерства науки и образования Азербайджана, выступили генеральный директор Института систем управления академик Али Аббасов, начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев, постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, директор отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН Элизабет Терк, региональный советник Марио Апостолов и ученые, специалисты и эксперты из разных стран, представляющие «Государственно-Частно-Академическую» платформу.
В рамках семинара были обсуждены такие вопросы, как торговое урегулирование и обучение экспертов стран Срединного коридора, TRACECA и SPECA, повышение качества цепочки снабжения в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества, цифровизация транспорта, научно-технические вопросы и внедрение стандартов Центра по упрощению процедур торговли и электронному бизнесу ООН (UN/CEFACT) в обмене документами. Обсуждения касались концепции «Один пояс, один путь», упрощения транзитных таможенных процедур на основе цифровых решений в направлении коридора Восток-Запад и Срединного коридора, цифровизации мультимодальных данных и разработки дорожной карты обмена документами путем реализации регионального пилотного проекта для государств-участников TRACECA и SPECA. Участники семинара обменялись мнениями о существующих проблемах в области содействия грузоперевозкам и внедрению цифровых технологий, озвучили свои предложения по реализации правил eFTI, анализу пробелов в применении стандартов ООН/CEFACT в странах коридора, реализации совместного сотрудничества с EU4Digital и разработке новых проектов по обмену информацией между каспийскими портами.
На семинаре также были обсуждены предстоящие цели, связанные с организацией конференции Специальной программы ООН для экономики Центральной Азии (SPECA) под председательством Азербайджана, которая запланирована на ноябрь 2023 года в Баку.
В продолжении мероприятия 24-25 мая состоялась 2-я Международная конференция по проблемам логистики, управления и эксплуатации в транспортном коридоре Восток-Запад (PLMO 2023), организованная Институтом Систем Управления, Силезским технологическим университетом Польши, Ташкентским государственным транспортным университетом и Грузинским техническим университетом. В международной конференции в гибридном формате приняли участие ведущие ученые Польши, Китая, Италии, Грузии, Германии, Румынии, Литвы, Болгарии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
Выступивший на конференции генеральный директор Института Систем Управления академик Али Аббасов рассказал о необходимости поиска решений научно-технических проблем, возникающих при цифровизации транспортных коридоров, путем научно-технологического подхода в соответствии с требованиями современности, о политико-экономических отношениях между странами, имеющими доступ к коридорам, и применении принятых стандартов. Подчеркнув важность Срединного коридора, известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут, в решении вопросов безопасности, регулирования и геополитики между странами, А.Аббасов отметил, что в последние годы Азербайджан играет активную роль в реализации транснациональных проектов международного масштаба. Он также отметил, что в результате целенаправленной политики, проводимой главой государства Ильхамом Алиевым, коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Говоря о проделанной в настоящее время работе в области формирования новых цифровых путей в мировом масштабе, А.Аббасов отметил, что с выдвижением инициативы «Один пояс, один путь» - «Новый Шелковый путь» транспортный коридор Восток - Запад развивается в организационном, экономическом, географическом направлениях, и в то же время новый коридор создает цифровые коммуникационные связи, рассказал об эффективных связях научно-технического сотрудничества, установленных между соответствующими учреждениями стран коридора.
Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Расим Алигулиев в своем выступлении на конференции подчеркнул важность этих конференций с точки зрения проведения новых научных исследований в направлении решения международных проблем логистики, управления и эксплуатации, региональной цифровизации, обсуждения научным сообществом имеющихся недостатков. Академик отметил, что адаптация транспортной инфраструктуры к зеленым технологиям дала большой толчок к формированию в стране зеленого общества, подчеркнув, что Азербайджан занимает особое место среди международных транспортных узлов как по водным, так и по наземным транспортным перевозкам между Европой и Азией. Говоря о проводимых в Карабахе проектах реконструкции, ученый отметил, что Зангезурский транспортный коридор имеет важное значение с точки зрения интеграции Азербайджана в Европу.
Советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли в своем выступлении отметил, что представляемое им министерство оказывает поддержку проектам, которые могут способствовать развитию науки и образования в стране. Он отметил важную роль Азербайджана в транспортном коридоре Восток-Запад, особенно в Срединном коридоре, а также отметил работу, проводимую в направлении решения различных экономических и географических вопросов, связанных с получением новых благоприятных возможностей. Подчеркнув роль науки и образования в решении этих проблем, он рассказал о практических мерах, принимаемых в Министерстве науки и образования в направлении подготовки высококвалифицированных кадров в области транспорта и логистики. Он отметил, что по инициативе Министерства вновь созданные программы магистратуры в высших учебных заведениях привлекли внимание научного сообщества к устранению имеющихся недостатков в этой области.
Выступая на конференции, председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Анар Рзаев отметил, что задачи построения цифрового развития и внедрения инноваций, как и в передовых странах, являются приоритетными для нашей страны. Говоря о концепции цифрового транспортного коридора, он отметил, что сутью этого является электронизация перевозочных документов, цифровизация процессов, осуществляемых государственными органами на всех этапах транспортного процесса, отслеживание грузов и другие вопросы, что позволит снизить транспортные расходы, а также эффективно использовать существующую инфраструктуру.
В своем выступлении председатель Комитета по дистанционному зондированию Китая, директор Национального инженерного исследовательского центра по применению спутников дистанционного зондирования Института аэрокосмической информации Китайской академии наук, академик ГУ Синфа выразил благодарность за организацию конференции на высоком уровне и приглашение к международному сотрудничеству. Отмечая необходимость обмена знаниями с передовыми мировыми державами для экономического, геополитического развития общества и цивилизационного обмена, Синфа озвучил предложения по проведению совместных научных исследований с Институтом систем управления в области цифрового транспорта, аэрокосмических исследований, развития информационных технологий.
Выступивший на конференции главный редактор международного научного журнала «Транспортные проблемы», представитель Силезского технологического университета Польши профессор Александр Сладковский рассказал о сложностях, возникающих в связи с политическими, культурными и научными связями при использовании различных трансконтинентальных транспортных коридоров, существующих в мире. Ученый рассказал о сотрудничестве стран Черного и Каспийского морей с целью развития производственных и торговых связей, а также мировой экономики, осуществления более удобных, быстрых и выгодных международных грузоперевозок.
В заключение консул Республики Узбекистан по высшему образованию Юлбарсхон Мансуров в своем выступлении подчеркнул уникальность этой конференции, проходящей в Азербайджане во второй раз, ее важное значение с точки зрения совместного обсуждения научных и организационно-экономических вопросов, выдвинутых предложений по дальнейшему направлению и принятия решений, отметил вопросы, характеризующие развитие инновационного предпринимательства, и изложил свои предложения о направлениях конференции.
Затем конференция продолжила свою работу пленарной сессией и секциями.
На обоих мероприятиях были проведены переговоры о налаживании двустороннего эффективного сотрудничества в области цифровизации транспортных коридоров, обсуждены разработка совместных проектов, объявление грантов и дальнейшие перспективы, приняты соответствующие решения.