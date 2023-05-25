В Баку обсудили транспортный коридор Восток-Запад

15:25

С 22 по 25 мая 2023 года при организационной поддержке Института систем управления Министерства науки и образования АР (ИСУ) и Экономической комиссии ООН для Европы состоялись XIV Международный семинар по наращиванию потенциала в области содействия логистике и транспорту и 2-я международная конференция по проблемам логистики, управления и эксплуатации в транспортном коридоре Восток - Запад (PLMO 2023). На конференциях, продолжавшихся четыре дня, обсуждались такие вопросы, как цифровизация транспортных коридоров, решение научно-технических и организационных проблем, вопросы инвестиций в цепочке поставок, внедрение стандартов ООН в грузоперевозки. В ходе встреч собралась широкая аудитория, представляющая «Государственно-Частно-Академическое» сотрудничество стран Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Китая, являющихся партнерами транспортного коридора Восток - Запад, по проектам TRACECA, SPECA и Срединный коридор.

На XIV международном семинаре по наращиванию потенциала в области содействия торговле и транспорту, прошедшем 22-23 мая при организации Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) и Института систем управления Министерства науки и образования Азербайджана, выступили генеральный директор Института систем управления академик Али Аббасов, начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев, постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, директор отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН Элизабет Терк, региональный советник Марио Апостолов и ученые, специалисты и эксперты из разных стран, представляющие «Государственно-Частно-Академическую» платформу.

В рамках семинара были обсуждены такие вопросы, как торговое урегулирование и обучение экспертов стран Срединного коридора, TRACECA и SPECA, повышение качества цепочки снабжения в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества, цифровизация транспорта, научно-технические вопросы и внедрение стандартов Центра по упрощению процедур торговли и электронному бизнесу ООН (UN/CEFACT) в обмене документами. Обсуждения касались концепции «Один пояс, один путь», упрощения транзитных таможенных процедур на основе цифровых решений в направлении коридора Восток-Запад и Срединного коридора, цифровизации мультимодальных данных и разработки дорожной карты обмена документами путем реализации регионального пилотного проекта для государств-участников TRACECA и SPECA. Участники семинара обменялись мнениями о существующих проблемах в области содействия грузоперевозкам и внедрению цифровых технологий, озвучили свои предложения по реализации правил eFTI, анализу пробелов в применении стандартов ООН/CEFACT в странах коридора, реализации совместного сотрудничества с EU4Digital и разработке новых проектов по обмену информацией между каспийскими портами. На семинаре также были обсуждены предстоящие цели, связанные с организацией конференции Специальной программы ООН для экономики Центральной Азии (SPECA) под председательством Азербайджана, которая запланирована на ноябрь 2023 года в Баку. В продолжении мероприятия 24-25 мая состоялась 2-я Международная конференция по проблемам логистики, управления и эксплуатации в транспортном коридоре Восток-Запад (PLMO 2023), организованная Институтом Систем Управления, Силезским технологическим университетом Польши, Ташкентским государственным транспортным университетом и Грузинским техническим университетом. В международной конференции в гибридном формате приняли участие ведущие ученые Польши, Китая, Италии, Грузии, Германии, Румынии, Литвы, Болгарии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Выступивший на конференции генеральный директор Института Систем Управления академик Али Аббасов рассказал о необходимости поиска решений научно-технических проблем, возникающих при цифровизации транспортных коридоров, путем научно-технологического подхода в соответствии с требованиями современности, о политико-экономических отношениях между странами, имеющими доступ к коридорам, и применении принятых стандартов. Подчеркнув важность Срединного коридора, известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут, в решении вопросов безопасности, регулирования и геополитики между странами, А.Аббасов отметил, что в последние годы Азербайджан играет активную роль в реализации транснациональных проектов международного масштаба. Он также отметил, что в результате целенаправленной политики, проводимой главой государства Ильхамом Алиевым, коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Говоря о проделанной в настоящее время работе в области формирования новых цифровых путей в мировом масштабе, А.Аббасов отметил, что с выдвижением инициативы «Один пояс, один путь» - «Новый Шелковый путь» транспортный коридор Восток - Запад развивается в организационном, экономическом, географическом направлениях, и в то же время новый коридор создает цифровые коммуникационные связи, рассказал об эффективных связях научно-технического сотрудничества, установленных между соответствующими учреждениями стран коридора. Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Расим Алигулиев в своем выступлении на конференции подчеркнул важность этих конференций с точки зрения проведения новых научных исследований в направлении решения международных проблем логистики, управления и эксплуатации, региональной цифровизации, обсуждения научным сообществом имеющихся недостатков. Академик отметил, что адаптация транспортной инфраструктуры к зеленым технологиям дала большой толчок к формированию в стране зеленого общества, подчеркнув, что Азербайджан занимает особое место среди международных транспортных узлов как по водным, так и по наземным транспортным перевозкам между Европой и Азией. Говоря о проводимых в Карабахе проектах реконструкции, ученый отметил, что Зангезурский транспортный коридор имеет важное значение с точки зрения интеграции Азербайджана в Европу. Советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли в своем выступлении отметил, что представляемое им министерство оказывает поддержку проектам, которые могут способствовать развитию науки и образования в стране. Он отметил важную роль Азербайджана в транспортном коридоре Восток-Запад, особенно в Срединном коридоре, а также отметил работу, проводимую в направлении решения различных экономических и географических вопросов, связанных с получением новых благоприятных возможностей. Подчеркнув роль науки и образования в решении этих проблем, он рассказал о практических мерах, принимаемых в Министерстве науки и образования в направлении подготовки высококвалифицированных кадров в области транспорта и логистики. Он отметил, что по инициативе Министерства вновь созданные программы магистратуры в высших учебных заведениях привлекли внимание научного сообщества к устранению имеющихся недостатков в этой области.