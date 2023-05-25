Диверсанты прорываются в Брянскую область: идут бои
ВСУ атаковали автомобиль Министерства обороны России в брянском селе, куда проникли диверсанты. Об этом передают российские телеграм-каналы.
Отмечается, что погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы.
По сообщениям российских СМИ, украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области.
Также сообщается о попытке прорыва около села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал «Эдельвейс». Мирные жители укрываются в подвалах.