29 мая в Баку стартует чемпионат мира по таэквондо. В связи с предстоящим соревнованием сегодня в «Кристалл Холле» состоялась пресс-конференция с участием президента Всемирной федерации таэквондо Чунг-Вон Чоу, заместителя министра молодежи и спорта Марианы Василевой, вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Наги Сафарова, генерального секретаря Всемирной федерации Йонгканг Сео, технического делегата Всемирной федерации Сонгчул Кима, а также спортсменов сборной Азербайджана Фариды Азизовой и Алескера Алиева.

Одним из главных вопросов, который интересовал представителей СМИ, был допуск к чемпионату мира российских и белорусских спортсменов, а также вытекающий из этого отказ выступать в Баку сборной Украины.

«В чемпионате мира в Баку примут участие 14 россиян и 9 белорусов, - говорит Чунг-Вон Чой. – Международный олимпийский комитет одобрил их участие в нейтральном статусе. Россияне и белорусы уже прошли регистрацию.

Таэквондо – контактный вид спорта, но мы очень миролюбивые. После вторжения России на территорию Украины мы запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Но спорт есть спорт. Политика не должна препятствовать спортсменам. Поэтому мы одобрили их участие как нейтральных атлетов. Мы и в будущем будем давать им возможность соревноваться.

При этом хочу сказать, что мы с самого начала поддерживаем украинских таэквондистов. И финансово, и административно. Мы создали условия для украинских таэквондистов, чтобы они могли тренироваться в Италии и Польше. Так будет и впредь».