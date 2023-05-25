В Украине хотят переименовать Грузию
Депутаты Верховной Рады Украины предложили официально изменить название Грузии на Сакартвело, проект соответствующего постановления опубликован на сайте украинского парламента.
Авторы документа — представители партий «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и правящей «Слуга народа».
Переименование будет способствовать сближению двух государств и позволит избавиться от «русифицированного» названия Грузии, считают авторы инициативы. Жителей Грузии — грузин — после переименования предлагается называть картвелами.
Сакартвело — самоназвание Грузии, которое используют жители этой страны. В переводе оно означает «страна картвелов». Картвелы — это самоназвание грузин.
Название «Грузия» употребляют в России и некоторых других государствах. В Европе и других странах Запада принято название Georgia (Джорджия). При этом в январе 2021 года в Литве утвердили закон, согласно которому наименование Грузии во всех официальных документах изменили на Сакартвело. Грузинские власти неоднократно просили международное сообщество отказаться от использования названия «Грузия», ссылаясь на его русскую этимологию, и перейти на английский вариант или называть страну Сакартвело.