Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:28

Американский суд Кливленда, штат Огайо, вынес приговор одному из братьев Калантаровых, создавших подставные компании во время пандемии COVID-19 и укравших таким образом около 7 миллионов долларов из федерального бюджета США. Решением суда гражданин Азербайджана Айдын Калантаров признан виновным в хищении средств, запланированных государством в качестве поддержки малого бизнеса, пострадавшего от пандемии. Финансы были присвоены злоумышленником по мошеннической схеме, в связи с чем он был приговорен к 3 годам лишения свободы.

В приговоре судьи Памелы Баркер сказано, что сам Айдын Калантаров, житель Лос-Анджелеса, украл более 2 миллионов долларов. Отмечается также, что Айдын вместе со своими братьями Али и Зауром реализовывал мошеннические схемы с мая по октябрь 2020 года. Братья основали более 70 малых предприятий по производству органических продуктов, причем все их фирмы были зарегистрированы по одному адресу. Оглашая решение, судья напомнила, что многие малые предприятия обанкротились во время пандемии, и украденные Калантаровыми средства могли пойти на поддержку этих компаний. 38-летний Айдын Калантаров признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Он уже отсидел 28 месяцев под стражей с тех пор, как ФБР арестовало его в международном аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2021 года. Теперь Калантаров должен вернуть правительству 2,1 млн долларов. Власти уже конфисковали 18 объектов недвижимости, которые братья Калантаровы купили на украденные деньги. Согласно протоколам, судебные приставы США продали недвижимость Калантаровых, находившуюся в Ист-Сайде – пригороде Кливленда, – за 1,3 млн долларов. Власти также арестовали около 3 миллионов долларов с банковских счетов, имеющих отношение к Айдыну и его братьям.

В связи с судебным процессом Калантарову грозит депортация в Азербайджан. Дело в том, что Соединенные Штаты предоставили ему убежище в 2010 году, и с тех пор он жил в Лос-Анджелесе. Поводом для предоставления убежища было заявленное Айдыном нарушение прав человека в его родной стране. В США Калантаров работал графическим дизайнером и за короткое время открыл собственный бизнес по дизайну футболок. Другие его братья, Али и Заур, переехали в США в 2013 году по грин-карте. Интересно, что свои грин-карты они выигрывали подряд в 2011, 2012 и 2013 годах, но результаты за 2011 год были аннулированы, а в 2012 году победителей лотереи из Азербайджана не пустили в США «из-за переполнения лимита». С третьей попытки братьям все же удалось обосноваться в «стране свободы». Что касается Айдына, то по поводу совершенного им преступления он сказал: «Оглядываясь назад, можно сказать, что это была большая ошибка. Я искренне раскаиваюсь перед своей семьей и перед Америкой, которая дала шанс мне и моей семье». Тодд Сподек, адвокат Калантарова, отметил, что его клиент был вовлечен в мошенническую схему двумя его младшими братьями — Зауром и Али Калантаровыми. Сподек рассказал, что у Айдына с братьями были сложные отношения.