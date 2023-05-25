В Москве горел рынок Года Нисанова

Три торговых павильона загорелись в Москве на 14-м километре МКАД. По этому адресу находится рынок «Садовод».

Российским СМИ в пресс-службе московского МЧС сообщили, что горели павильоны на третьем этаже. Площадь возгорания не уточняется. Примерно через час после прибытия на место сотрудники МЧС потушили пожар.

Информации о пострадавших нет. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву.