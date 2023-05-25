Президент Всемирной федерации таэквондо Чоу Чунг-Вон на сегодняшней пресс-конференции в бакинском «Кристалл Холле» отметил, что «столица Азербайджана – важный и родной город для мирового таэквондо». Как известно, 29 мая в Баку стартует чемпионат мира.

«Приятно быть здесь, на этой прекрасной арене, - говорит он. - С 2006 года Баку организовал множество соревнований по таэквондо. На этот раз мы в Баку не просто проводим чемпионат мира, но и отмечаем 50-летие нашей Федерации и День Республики Азербайджана. А это еще более важная дата.

На Олимпиаде в Токио у нас было три спортсмена-беженца, а в Баку их будет 14. Мы их поддерживаем и создаем возможность выступать и завоевывать медали.

Я вспоминаю свой первый визит в Баку в 2004 году. С тех пор я приезжал много раз. Баку сильно изменился. Азербайджан поддерживает и развивает таэквондо. Для меня была большая честь встретиться с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Верю, что чемпионат мира в Баку будет успешным. Благодарю руководство Федерации таэквондо Азербайджана и спортивное руководство страны».

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева поприветствовала гостей от имени представляемого ею ведомства.

«Для Баку гордость проводить такое событие. К нам приехали 145 стран. Это будет незабываемое событие. Оргкомитет проделал большую работу для успешного проведения чемпионата мира», - подчеркнула она.