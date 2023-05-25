Гарибашвили: У Грузии нет политического диалога с Россией. Только бизнес

Если кто из властей и пытался наладить контакты и визиты с Россией, если кто-то и требовал восстановления авиасообщения и торговли, так это Михаил Саакашвили и его правительство, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова приводит «Грузия Онлайн».

«...Мы, официальные власти, неоднократно заявляли, что у нас нет политического диалога с российскими властями! У нас есть отношения по экономическим и торговым вопросам. Это заявлено, это открыто, нам нечего скрывать. Я также хочу вам сказать, что если кто из властей и пытался наладить контакты и визиты с Россией, если кто и требовал восстановления авиасообщения и торговли, так это власть Саакашвили… Никаких переговоров по этому поводу официальное правительство, наши власти не вели», - утверждает Гарибашвили.

Премьер Грузии заметил, что об открытии авиасообщения с Россией «просил грузинский бизнес, я знаю, что это требовали и другие группы, и это происходило годами».

«Главное, что я хочу вам сказать, это то, что, если кто и требовал восстановления авиасообщения и торговли с Россией, так это Саакашвили и его правительство. Я думаю, и мое ощущение таково, что российский президент в своем заявлении, вероятно, имел в виду правительство Саакашвили», - заявил Гарибашвили, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что грузинские власти не раз просили Москву о введении безвизового сообщения и налаживания прямого авиасообщения.