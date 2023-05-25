Эрдоган призвал турок активно участвовать в выборах

Выборы 28 мая – это возможность показать миру, что периоды переворотов и хунт для Турции раз и навсегда остались позади. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения могилы бывшего премьера страны Аднана Мендереса и его соратников, казненных участниками военного переворота 27 мая 1960 года. Об этом информирует Anadolu.

«Сегодня, спустя 63 года [после даты военного переворота], мы с нетерпением ожидаем посещения избирательных участков с тем, чтобы продемонстрировать миру конец периода переворотов, хунт и деклараций военных в Турции»,- сказал турецкий лидер.

Эрдоган назвал события 27 мая «одной из самых черных страниц в истории Республики». По словам главы государства, военные, участвовавшие в майских событиях 1960 года, нанесли удар не только по демократии и развитию Турции, но и «оставили глубокую рану в сердцах турецкого народа».

Эрдоган назвал покойного Мендереса «человеком этой нации». «Те же, кто считает себя «людьми других», не только не принимали достижений Турции, но и стремятся разделить народ», - подчеркнул президент, призвав сограждан к активному участию во втором туре выборов 28 мая.