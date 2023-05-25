Премьер Грузии: запрещать авиасообщение с Россией бессмысленно

«Каждый день тысячи машин пересекают границу, КПП «Верхний Ларс». В том числе пассажирские, грузовые, тысячи машин, и в чем разница, я не понимаю, давайте тогда и ее закроем [сухопутную границу]», - сказал Гарибашвили в ответ на критику в отношении возобновления прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой.

Премьер также отметил, что ежегодно в Грузию поступают денежными переводами из России «сотни миллионов долларов». По его словам, представители грузинской диаспоры переводят деньги членам семей в Грузию, родственникам, развивают бизнес.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Возобновление авиасообщения вызвало критику со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также оппозиции и части общества. Накануне Путин, комментируя возобновление авиарейсов между Москвой и Тбилиси, заметил, что идея снова пустить регулярные рейсы между странами принадлежала ему. «Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: «Спасибо, хорошо». Но нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно», — сказал президент России.