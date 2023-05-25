Надеждин выступил с таким предложением в эфире ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ.

Глава российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин предложил сменить президента РФ. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы выстроить нормальные отношения с Европой.

«При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу», — считает Надеждин. Чтобы сделать это, «надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальное отношение с европейскими странами". После этого все встанет на свои места, уверен Надеждин.

«В следующем году выборы президента», — напоминает Надеждин. «Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина, и все будет хорошо», — добавил он.

Ведущий программы Андрей Норкин с иронией заметил в ответ, что Надеждин заблуждается.

«Боюсь, что вы сейчас в другую сторону агитировали, и вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное», — подчеркнул журналист.

«Почему?» — удивился Надеждин. «Хотите играть с Европой — ну решайте. Хотите играть в хоккей с канадцами, а не с индусами…» — произнес он, не договорив фразу до конца, и развел руками.