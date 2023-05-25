Ресторан McDonald’s, расположенный в поселке Шувелан по адресу: улица Алмаса Илдырыма, 68, вновь открыл свои двери для посетителей после ремонта. Модернизированный ресторан оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям новейших технологий в пищевой индустрии.

Обновленный McDonald’s предлагает своим гостям услугу «МакАвто» в более усовершенствованном формате, ускоряющем процесс получения заказа - появился интерактивный киоск для заказов, увеличена пропускная способность.

Из-за повышенного спроса количество посадочных мест увеличено со 104 до 115, а новый интерьер дизайн Alphabet создает особый уют и комфорт для гостей ресторана.

В ресторане также появилась услуга table service (обслуживание за столами) - когда посетители заказывают свои любимые блюда посредством касс или интерактивных киосков самообслуживания, а получают заказ уже сидя за своими столиками.

Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, насчитывающей на сегодняшний день уже 22 ресторана на территории страны, компания McDonald’s обеспечивает работой более 2000 граждан Азербайджана.

Следует отметить, что помимо создания новых рабочих мест компания McDonald’s вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора Азербайджана также посредством инвестиций в модернизацию уже имеющихся и открытие новых ресторанов, способствуя расширению объема местного производства.

Особое значение также имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными компаниями из различных сфер экономики, например, снабжения и логистики, рекрутмента, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и другими. Данное плодотворное сотрудничество безусловно вносит ощутимый вклад в развитие экономики Азербайджана в целом.