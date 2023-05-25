В оккупированном Бердянске взрывы: украинцы ударили по позициям россиян
В Бердянске, находящемся в оккупированной Россией части Запорожской области, прогремело несколько взрывов, сообщают СМИ и украинские чиновники.
Российские власти пока не комментировали эту информацию.
В Бердянской городской военной администрации заявили, что ВСУ нанесли удары по позициям российских военных.
Украинский портал «Суспiльне» передает, что всего прогремело пять взрывов. СМИ также сообщили, что удары, предположительно, были нанесены по территории завода «Азовкабель», где располагались российские военные.