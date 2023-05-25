26 мая состоялась церемония подписания соглашения об официальном партнерстве между брендом «Сираб» и чемпионом Азербайджана по футболу « Карабах ом».

В церемонии приняли участие исполнительный директор «Сираб» Альпер Яйджилы, начальник отдела маркетинга Эсин Умут, генеральный директор ФК «Карабах» Эмрах Челикель и руководитель отдела маркетинга команды Юсиф Джафаров.

Сначала было подписано официальное партнерское соглашение. Свои подписи под контрактом поставили Альпер Яйджилы и Эмрах Челикель.

В ходе церемонии подписания исполнительный директор компании «Сираб» подчеркнул, что они гордятся партнерством с «Карабахом».

«Карабах» является одной из ведущих команд азербайджанского спорта, - заявил он. - Этот клуб достойно представляет страну на европейских аренах и дарит радость и гордость миллионам людей. «Сираб» всегда старается поддерживать азербайджанский спорт. Мы с 2018 года сотрудничаем с ФК «Карабах». С сегодняшнего дня будем работать в качестве официальных партнеров. Мы гордимся сотрудничеством с такой титулованной и большой командой, как «Карабах». «Сираб» и «Карабах» являются чемпионами в своих областях. Сегодня партнерство двух чемпионов стало официальным».

Представитель «Сираб» сообщил, что контракт рассчитан на один год, но есть большая вероятность его продления в будущем.

Генеральный директор клуба «Карабах» Эмрах Челикель также выразил удовлетворение партнерством:

«Мы сотрудничаем с «Сираб» с 2018 года. Наш клуб уделяет большое внимание верности и духовности. Раньше мы покупали воду и у других фирм, но оставались недовольны. А сейчас мы берем «Сираб», даже когда летаем на международные матчи чартерными рейсами. Мы остановили свой выбор на этой компании, и мы довольны партнерством».

Следует отметить, что о минеральной воде «Сираб», которой более 70 лет, знают и далеко за пределами Азербайджана. Вода «Сираб», полностью соответствующая мировым стандартам, отмечена высокими наградами во многих зарубежных странах.