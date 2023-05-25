В Тертере взорвался боеприпас заявление прокуратуры
В Тертерскую районную прокуратуру поступило сообщение о взрыве на территории села Чайлы этого района.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что Аскеров Махсин Гасан оглу, 1986 года рождения, занимавшийся строительными работами, получил ранения в результате разрыва боеприпаса на этой территории.
В прокуратуре Тертерского района ведется следствие.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!