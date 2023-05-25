Эрдоган поздравляет Алиева

«От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с Днем независимости. В этот день, наполненный глубоким смыслом, от всей души разделяем справедливую гордость и радость азербайджанского народа», - говорится в письме турецкого президента.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил «признательность за протянутую братским Азербайджаном руку помощи с понятием «ваше горе – наше горе» после произошедшего в Турции землетрясения и продемонстрированную им сильную поддержку».

Глава турецкого государства также отметил визит Ильхама Алиева в Турцию в знак солидарности, который стал «наглядным показателем прочности уз между нами. Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи».

«Наши беспрецедентные отношения, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом «Одна нация - два государства», станут в будущем, как это было до сих пор, самой большой гарантией мира и стабильности в наших странах и регионе», - указывается в письме.

Президент Турции передал главе азербайджанского государства «наилучшие пожелания здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания».