Киев опровергает американское издание

Информацию о том, что это требование содержится в мирном плане КНР, опубликовало ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегация китайских дипломатов, посетившая Украину, Россию и страны ЕС, не требовала передать оккупированные украинские территории России.

Кулеба провел видеотрансляцию в своем аккаунте в Facebook, в ходе которой рассказал о том, что связался со своими коллегами в этих государствах, и ни один из них не подтвердил то, что такие версии завершения войны даже просто озвучивались во время переговорного процесса.

«Мы контролируем процесс. Никто за спиной Украины ничего против нас делать не будет, потому что со всеми ключевыми партнерами у нас построены доверительные отношения».

Кулеба подчеркнул, что его страна продолжает вести диалог с Китаем на основе трех базовых принципов: уважение к территориальной целостности Украины, отсутствие инициатив, предполагающих территориальные уступки со стороны Украины и недопустимость заморозки конфликта.

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибыл в Москву 26 мая, где провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Детали переговоров не раскрываются, но Лавров поблагодарил Ли Хуэя за «взвешенную позицию».