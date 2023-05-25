Ильхам Алиев в Лачине фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая посетил Лачинский район.
Согласно сообщению официального сайта президента, глава государства принял участие в открытии 110/35/10 кВ подстанции «Горчу» ОАО «Азерэнержи», закладке фундаментов поселка Горчу и села Шяльвя, в городе Лачин ознакомился с работами, проводимыми в Агропромышленном парке.
Ильхам Алиев также принял участие в открытии 110/35/10 кВ подстанции «Лачин шяхяр», ознакомился со строительными работами в селе Забух.