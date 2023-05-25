Таким образом, «Шамахы» заняла 10-е место и по идее должна покинуть Премьер-лигу. Однако есть вероятность, что число участников элитного дивизиона будет расширено до 12-ти. И в таком случае «Шамахы» останется в Премьер-лиге, а двумя новыми командами станут «Араз-Нахчыван» и «Загатала».

Уже завершились два матча, в которых определялся обладатель 4-го места, дающего при определенных обстоятельствах право участвовать в Лиге конференций.

Явным фаворитом в этой борьбе была «Габала», которая перед последним туром на два очка опережала занимающую 5-е место «Зиря». В результате «Габала» дома сыграла вничью с «Кяпязом» - 1:1. А «Зиря» разгромила в Сумгаите местную команду – 3:0.

«Габала» и «Зиря» набрали по 50 очков, но по результатам очных встреч 4-е место досталось габалинцам, которые вместе с «Сабахом» и «Нефтчи» представят Азербайджан в Лиге конференций.

«Нефтчи» и «Габала» могут отправиться в Европу в ранге обладателей Кубка страны. Финал между ними состоится 3 июня.

Сегодня в 20:00 начнется матч «Сабаил» - «Шамахы». Это будет игра за сохранение прописки в Премьер-лиге. У «Сабаила» 26 очков, и он занимает 9-е место. У «Шамахы» на очко меньше.

Еще два матча состоятся завтра. В 17:00 на «Баксель Арене» «Нефтчи» примет «Сабах», а в 19:30 на «Азерсун Арене» начнется встреча между «Карабахом» и «Туран-Товузом». Именно на стадионе агдамского клуба после завершения игры начнется церемония награждения призеров чемпионата.