«Габала» в Лиге конференций, «Шамахы» должна вылететь из Премьер-лиги обновлено 22:01
«Сабаил» обыграл «Шамахы» со счетом 1:0.
Единственный гол в самом конце первого тайма забил Франко Мазурек.
Таким образом, «Шамахы» заняла 10-е место и по идее должна покинуть Премьер-лигу. Однако есть вероятность, что число участников элитного дивизиона будет расширено до 12-ти. И в таком случае «Шамахы» останется в Премьер-лиге, а двумя новыми командами станут «Араз-Нахчыван» и «Загатала».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 87 очков (35 матчей)
2. «Сабах» - 81 (35)
3. «Нефтчи» - 65 (35)
4. «Габала» - 50 (36)
5. «Зиря» - 50 (36)
6. «Туран-Товуз» - 39 (35)
7. «Сумгаит» - 31 (36)
8. «Кяпяз» - 31 (36)
9. «Сабаил» - 29 (36)
10. «Шамахы» - 25 (36).
*** 19:27
Сегодня стартовал заключительный 36-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Уже завершились два матча, в которых определялся обладатель 4-го места, дающего при определенных обстоятельствах право участвовать в Лиге конференций.
Явным фаворитом в этой борьбе была «Габала», которая перед последним туром на два очка опережала занимающую 5-е место «Зиря». В результате «Габала» дома сыграла вничью с «Кяпязом» - 1:1. А «Зиря» разгромила в Сумгаите местную команду – 3:0.
«Габала» и «Зиря» набрали по 50 очков, но по результатам очных встреч 4-е место досталось габалинцам, которые вместе с «Сабахом» и «Нефтчи» представят Азербайджан в Лиге конференций.
«Нефтчи» и «Габала» могут отправиться в Европу в ранге обладателей Кубка страны. Финал между ними состоится 3 июня.
Сегодня в 20:00 начнется матч «Сабаил» - «Шамахы». Это будет игра за сохранение прописки в Премьер-лиге. У «Сабаила» 26 очков, и он занимает 9-е место. У «Шамахы» на очко меньше.
Еще два матча состоятся завтра. В 17:00 на «Баксель Арене» «Нефтчи» примет «Сабах», а в 19:30 на «Азерсун Арене» начнется встреча между «Карабахом» и «Туран-Товузом». Именно на стадионе агдамского клуба после завершения игры начнется церемония награждения призеров чемпионата.