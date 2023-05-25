Украинская разведка рассказала о «собранной важной информации»
В результате операции «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона Свобода России», прошедшей 22-23 мая в Белгородской области РФ, была собрана важная для украинской разведки информация. Об этом рассказал украинским СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
«Безусловно, была собрана. Информация, которая ценная, пока не подлежит разглашению…», – сказал Юсов.
По его словам, РДК и «Свобода России» – это представители движения сопротивления, разворачивающегося в РФ, «люди разные за национальным происхождением, идеологическими предпочтениями, но которые отчаялись в других способах, кроме вооруженной борьбы, для защиты своих конституционных прав».
«Их география расширяется, их количество увеличивается…», – добавил он.
У украинской разведки есть информация, что власти РФ, реагируя на заходы на территорию РФ, вынуждены были перебросить войска в Белгородскую область, утверждает Юсов.
Рейд, который РДК и легион совершили на этой неделе, Юсов назвал наиболее «массовым внутренним восстанием и конфликтом» в РФ с начала полномасштабной войны России против Украины.
22 мая «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» сообщили, что проникли в Белгородскую область. В легионе рассказали, что они хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.