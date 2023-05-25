Украинская разведка рассказала о «собранной важной информации»

«Безусловно, была собрана. Информация, которая ценная, пока не подлежит разглашению…», – сказал Юсов.

В результате операции «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона Свобода России», прошедшей 22-23 мая в Белгородской области РФ, была собрана важная для украинской разведки информация. Об этом рассказал украинским СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, РДК и «Свобода России» – это представители движения сопротивления, разворачивающегося в РФ, «люди разные за национальным происхождением, идеологическими предпочтениями, но которые отчаялись в других способах, кроме вооруженной борьбы, для защиты своих конституционных прав».

«Их география расширяется, их количество увеличивается…», – добавил он.

У украинской разведки есть информация, что власти РФ, реагируя на заходы на территорию РФ, вынуждены были перебросить войска в Белгородскую область, утверждает Юсов.

Рейд, который РДК и легион совершили на этой неделе, Юсов назвал наиболее «массовым внутренним восстанием и конфликтом» в РФ с начала полномасштабной войны России против Украины.

22 мая «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» сообщили, что проникли в Белгородскую область. В легионе рассказали, что они хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.