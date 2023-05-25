В Грузии сошел с рельсов тепловоз: погиб гражданин Азербайджана
На участке железной дороги Баку – Тбилиси - Карс, проходящем через Цалкинский район Грузии, сошел с рельсов тепловоз.
В сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в связи с инцидентом, произошедшем на железнодорожном участке Марабда - Карцахи в Грузии, говорится, что в результате внезапного схода с рельсов маневрового тепловоза во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети - Цалка железнодорожной линии Баку – Тбилиси - Карс погиб сотрудник грузинского филиала ЗАО, помощник машиниста Руслан Садыгов.
Причины аварии выясняются.