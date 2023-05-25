Тысячи сторонников Эрдогана и Кылычдароглу собрались на митинги в Анкаре

Митинги сторонников действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу собрали в Анкаре тысячи избирателей за сутки до второго тура выборов главы республики, намеченного на воскресенье.

ТАСС передает, что в четыре часа дня в столичном районе Этимесгут начался митинг сторонников действующего президента. На акцию в поддержку Эрдогана собралось несколько тысяч человек. Несмотря на строгий досмотр на входе и жару, поток людей не прерывался. Они надевали белые кепки с надписью «Плечом к плечу» и держали в руках флаги республики, поднимая их в приветственном одобрении программных заявлений выступающих. По обе стороны от сцены были растянуты большие баннеры с фотографиями Эрдогана и лозунгами «Новое столетие для новой Турции» и «Последний шаг к стабильности».