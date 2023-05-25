«Хезболла» готовит атаки на американские базы в Сирии?

Группировка «Дело Голан», сформированная «Хезболлой» на юге сирийской части Голан, готовится атаковать базы США на востоке Сирии, передают израильские «Детали» со ссылкой на саудовскую телекомпанию «Аль-Хадат».

Согласно сообщению, тренировки под руководством инструкторов «Хезболлы» проходят на базе А-Дмейр в Дамаске. Для атаки на базы планируется, среди прочего, применить танки.

Западные разведывательные источники сообщают, что боевики «Дела Голан» также ведут тайное наблюдение за объектами будущей атаки. Эти же источники отмечают, что группировка располагает военными возможностями для удара и по израильским объектам.

«Дело Голан» возглавляет давний союзник «Хезболлы» — сирийский полевой командир Али Муса Дакдук.

На этом фоне «Хезболла» начала сегодня, 27 мая, учения на юге Ливана, в районе города Тибнин, который находится относительно недалеко от израильской Кирьят-Шмоны.