В Киеве контрнаступление назвали «сложным процессом не одного дня»

ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится продолжительное время, заявил в интервью The Guardian советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал он.

Киев заявляет о подготовке контрнаступления несколько месяцев. 25 мая Подоляк заявил, что контрнаступление Украины идет уже несколько дней и проводятся «отдельные операции». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНВО) Украины Алексей Данилов через два дня после этого сказал BBC, что наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

В Кремле сообщали, что российские военные отслеживают сообщения о планах украинского контрнаступления и учитывают эту информацию при планировании военной операции.