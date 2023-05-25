Жаля Агазаде, собкор 21:29

Обострился двухлетний спор между компанией ООО Invest M Construction, которая хочет построить многоэтажный жилой дом на месте старого по адресу ул. Миркасимова, д. 4 (Насиминский район Баку), и местными жителями, не желающими никуда переезжать. Последние рассказывают, что методы убеждения строительной компании подвергают их жизнь опасности. В своем обращении к редакции haqqin.az жители заявили, что в результате действий Invest M Construction их дом приходит в аварийное состояние. В частности, были повреждены подъезды, крыша, а также линии электро-, водо- и газоснабжения. Вдобавок в окна жителей, отказавшихся переезжать, время от времени прилетают камни и другие предметы; люди утверждают, что всё это – дело рук представителей строительной компании.

Жители жалуются и на то, что застройщик срубил более 60 деревьев и повредил десятки других. Раньше вокруг здания росло более 500 деревьев, среди которых были виды, занесенные в Красную книгу. Люди обращались по этому поводу в Минэкологии, однако там им ответили, что никаких нарушений зафиксировано не было. Invest M Construction отказывается вывозить даже свой строительный мусор. В результате он лежит в окрестностях дома и создает препятствие для возможного проезда пожарных машин, что является нарушением закона. Компания предлагает жильцам занять квартиры в новом доме, который планируется построить на месте снесенного. Во время строительства им обещают оплатить аренду временного жилья. Однако люди не верят этому застройщику и требуют купить для них квартиры в близлежащих домах.

«Они не уважают ни молодых, ни старых, ни больных, – жалуется местная жительница Фирангиз Керимова. – В течение дня по несколько раз перерезают линии электропередач, и мы остаемся в темноте. Однажды они повредили водопровод, и несколько квартир затопило. Приходится чуть ли не каждый день вызывать сантехников». Пожилая женщина добавила, что не хочет переезжать и годами скитаться по съемным квартирам со своим больным внуком. Другие жители добавили к ее словам, что представители строительной компании им открыто угрожают и оскорбляют их. Отметим, что, производя осмотр придомовой территории и самого дома, корреспонденты haqqin.az заметили, что у работающих на крыше здания сотрудников строительной компании не было ни защитных касок, ни спецодежды. Представитель Invest M Construction Рашад Джабраилов, отвечая на наши вопросы, постарался заверить в том, что обвинения жителей дома не соответствуют действительности. По его словам, никакого шантажа и агрессивного давления нет и в помине. Что касается продолжающихся переговоров с жильцами, то, по его словам, желающим получить новую квартиру в окрестностях такая возможность предоставляется; просто некоторые из них значительно переоценивают стоимость своих квартир.