Вопреки решению Госкомитета по строительству: стройкомпания варварски сносит дом в центре Баку приемная haqqin.az
Обострился двухлетний спор между компанией ООО Invest M Construction, которая хочет построить многоэтажный жилой дом на месте старого по адресу ул. Миркасимова, д. 4 (Насиминский район Баку), и местными жителями, не желающими никуда переезжать. Последние рассказывают, что методы убеждения строительной компании подвергают их жизнь опасности.
В своем обращении к редакции haqqin.az жители заявили, что в результате действий Invest M Construction их дом приходит в аварийное состояние. В частности, были повреждены подъезды, крыша, а также линии электро-, водо- и газоснабжения. Вдобавок в окна жителей, отказавшихся переезжать, время от времени прилетают камни и другие предметы; люди утверждают, что всё это – дело рук представителей строительной компании.
Жители жалуются и на то, что застройщик срубил более 60 деревьев и повредил десятки других. Раньше вокруг здания росло более 500 деревьев, среди которых были виды, занесенные в Красную книгу. Люди обращались по этому поводу в Минэкологии, однако там им ответили, что никаких нарушений зафиксировано не было.
Invest M Construction отказывается вывозить даже свой строительный мусор. В результате он лежит в окрестностях дома и создает препятствие для возможного проезда пожарных машин, что является нарушением закона.
Компания предлагает жильцам занять квартиры в новом доме, который планируется построить на месте снесенного. Во время строительства им обещают оплатить аренду временного жилья. Однако люди не верят этому застройщику и требуют купить для них квартиры в близлежащих домах.
«Они не уважают ни молодых, ни старых, ни больных, – жалуется местная жительница Фирангиз Керимова. – В течение дня по несколько раз перерезают линии электропередач, и мы остаемся в темноте. Однажды они повредили водопровод, и несколько квартир затопило. Приходится чуть ли не каждый день вызывать сантехников».
Пожилая женщина добавила, что не хочет переезжать и годами скитаться по съемным квартирам со своим больным внуком. Другие жители добавили к ее словам, что представители строительной компании им открыто угрожают и оскорбляют их.
Отметим, что, производя осмотр придомовой территории и самого дома, корреспонденты haqqin.az заметили, что у работающих на крыше здания сотрудников строительной компании не было ни защитных касок, ни спецодежды.
Представитель Invest M Construction Рашад Джабраилов, отвечая на наши вопросы, постарался заверить в том, что обвинения жителей дома не соответствуют действительности. По его словам, никакого шантажа и агрессивного давления нет и в помине. Что касается продолжающихся переговоров с жильцами, то, по его словам, желающим получить новую квартиру в окрестностях такая возможность предоставляется; просто некоторые из них значительно переоценивают стоимость своих квартир.
А в Госкомитете по градостроительству и архитектуре заявили, что строительные работы по указанному адресу не были разрешены, хотя компания и подавала заявку. В свою очередь, Госагентство по надзору за безопасностью строительства не выдавало разрешения на снос здания. Другими словами, Invest M Construction попросту не имеет права проводить какие-либо работы в данной местности. По этой причине Госкомитетом по градостроительству и архитектуре было принято решение приостановить работы с 20 апреля. Согласно законодательству, данное решение было официально направлено в органы местной исполнительной власти и охраны правопорядка. Тем не менее, сотрудники строительной компании продолжают трудиться по указанному адресу как ни в чём не бывало.
В отделении исполнительной власти Насиминского района отвечать на вопросы haqqin.az отказались. Любопытно, что после наших звонков сотрудники отделения разом отключили свои телефоны.
Выражаем надежду на то, что эта статья привлечет внимание властей, и ситуация по адресу ул. Миркасимова, д. 4 будет разрешена в соответствии с буквой закона.