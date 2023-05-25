Мировые центробанки массово скупают золото

Мировые центробанки начали массово скупать золото, как во времена золотой лихорадки. Господство американской валюты нарушилось на фоне проблем с потолком госдолга в США и влияния антироссийских санкций. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации указали, что центробанки в ряде стран начали массово скупать золото, так как боятся определенных геополитических рисков. Из-за этого стоимость драгметалла резко выросла. Кроме того, золото являются безопасной гаванью от множества кризисных ситуаций, которые происходили или уже наступили: пандемия коронавируса, война в Украине, геополитическая напряженность, страх перед инфляцией, увеличение мирового долга и многие другие проблемы.

Аналитики посчитали, что мир постепенно стал погружаться в золотую эпоху. При этом стоимость золота может снова побить все рекорды. Переключение на золото является желанием многих инвесторов и участников финансового рынка создать нейтральный портфель на фоне геополитических сложностей.

6 мая в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года.