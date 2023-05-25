Корреспондент издания пишет, что «для поклонников Киссинджера он гений дипломатии, который, как никто другой, владеет умением определять политически достижимые цели. Для его критиков он военный преступник. Для большинства наблюдателей его политическое наследие располагается где-то между этими двумя определениями».

Бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру исполнилось сто лет. Его считают гением дипломатии и в то же время критикуют за решения, стоившие жизни многим людям. В свои 100 лет он является самым опытным государственным деятелем США.

DW напоминает, что Киссинджер сначала был советником по внешней политике, а затем госсекретарем при президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Он способствовал окончанию войны во Вьетнаме, разрядке напряженности с Советским Союзом, открытию отношений США с Китаем, свержению демократически избранных лидеров и перекройке границ нескольких стран. После ухода в отставку создал консалтинговую фирму Kissinger Associates и продолжал давать «геополитические консультации» десяткам мировых лидеров. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер и в наши дни считается международным внешнеполитическим тяжеловесом и высказывает свои взгляды по самым актуальным геополитическим вопросам.

В ноябре прошлого года Киссинджер привлек к себе международное внимание, заявив на фоне военного вторжения России в Украину, что окончания войны и установления мира нужно добиваться при помощи переговоров. Его призыв прозвучал в тот момент, когда западные союзники Украины начали существенно наращивать военную помощь Киеву. Высказывание Киссинджера о том, что переговоры необходимы, чтобы избежать новой разрушительной мировой войны, дало украинцам повод обвинить его в «умиротворении агрессора».

Когда речь идет об отношениях с Россией, Киссинджер, который в 70-х годах прошлого века руководил американской политикой разрядки, может сказать, что сам был на грани войны с Москвой.

Киссинджер известен тем, что редко меняет свое мнение. Но после того, как он пришел к выводу, что «идея нейтральной Украины в данных условиях больше не имеет смысла», он поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Политик много писал о том, как ему приходилось принимать решения. К примеру, вначале он скрывал от американской общественности бомбардировки Камбоджи. США пытались победить там вьетнамских повстанцев, но их политика в итоге привела к тому, что к власти пришли «красные кхмеры», убившие, по оценкам, более двух миллионов человек.

Киссинджер стремился положить конец войне во Вьетнаме, добиваясь соглашения о прекращении огня. За этот план он и его северовьетнамский коллега Ле Дык Тхо в 1973 году были удостоены Нобелевской премии мира. В отличие от вьетнамского дипломата, отказавшегося от премии, Киссинджер принял ее - и попытался вернуть, когда попытка заключить мир путем переговоров потерпела неудачу после падения Сайгона. Решения, которые принимал в это время американский политик, стоили десятков тысяч жизней во Вьетнаме, Камбодже и соседнем Лаосе.

Документы Национального архива 70-х годов, обнародованные 40 лет спустя, доказывают, что именно он убедил Никсона прибегнуть к плану свержения демократически избранного президента Сальвадора Альенде в 1973 году, поскольку считал, что «эффект модели Чили может быть вредоносным» для интересов США в регионе.

Киссинджер по праву может утверждать, что он увидел траекторию превращения Китая в глобальную державу и системного соперника на десятилетия раньше, чем большинство его коллег.