Жители Молдовы не хотят объединяться с Румынией

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции. Об этом Санду заявила в интервью французскому телеканалу Geopolitique.

Президент Молдовы отметила, что поддержка воссоединения с Румынией есть, но она является недостаточной. «Есть люди, которые продвигают эту идею, однако их недостаточно. Есть поддержка интеграции в Евросоюз, и это то, к чему мы стремимся», — сказала Санду.

Президент Молдовы указала, что около миллиона граждан страны имеют в том числе и румынский паспорт, но при этом многие боятся возможного объединения двух государств. «Есть дискуссия, ведущаяся уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки», — пояснила она.

Согласно опросам общественного мнения, против объединения Молдовы и Румынии выступают около 60% граждан Молдовы и около 55% жителей Румынии.