Алиев открыл военный госпиталь в Кельбаджаре фото
Как уже сообщалось, 27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджар принял участие в открытии военного госпиталя. Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в военном госпитале.
Кельбаджарский военный госпиталь, созданный на территории 3,6 гектара, рассчитан на 180 коек в мирное время. При боевой ситуации количество коек можно увеличить до 300. В военном госпитале, оснащенном современными цифровыми медицинскими приборами и оборудованием, основанными на искусственном интеллекте, построены поликлиника, первый лечебный корпус, состоящий из терапевтического, хирургического, анестезиолого-реанимационного отделений, второй лечебный корпус, включающий отделения инфекционных и кожных заболеваний, а также здание штаба, станция для постоянного обеспечения медицинским кислородом, прачечная-котельная, контрольно-пропускной пункт.
В поликлиническом отделении открыты офтальмологический, отоларингологический, кардиологический, стоматологический, неврологический, психиатрический, физиотерапевтический и другие кабинеты. В отделении скорой помощи есть все условия для оказания первой помощи.
В госпитале функционируют две операционные. В лечебных корпусах созданы все условия для оказания военнослужащим квалифицированных медицинских услуг. Лабораторное отделение отвечает самым высоким стандартам. Здесь благодаря применению современных лабораторных методов обследования можно проводить клинические, биохимические и микробиологические анализы.
Госпиталь также оснащен установкой биологической очистки, запасным генератором, UPS для непрерывности хирургических операций, централизованными системами водоснабжения, отопления и другими коммуникационными системами. В автопарке военного госпиталя есть реанимобили, машины скорой помощи для эвакуации больных в условиях бездорожья, автомобили для оказания военнослужащим медицинских услуг в полевых условиях.