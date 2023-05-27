Как уже сообщалось, 27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджар принял участие в открытии военного госпиталя. Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в военном госпитале.

Кельбаджарский военный госпиталь, созданный на территории 3,6 гектара, рассчитан на 180 коек в мирное время. При боевой ситуации количество коек можно увеличить до 300. В военном госпитале, оснащенном современными цифровыми медицинскими приборами и оборудованием, основанными на искусственном интеллекте, построены поликлиника, первый лечебный корпус, состоящий из терапевтического, хирургического, анестезиолого-реанимационного отделений, второй лечебный корпус, включающий отделения инфекционных и кожных заболеваний, а также здание штаба, станция для постоянного обеспечения медицинским кислородом, прачечная-котельная, контрольно-пропускной пункт.