Сайт патриарха Кирилла «благославляет контрнаступ» ВСУ

Хакеры взломали сайт подворья патриарха Кирилла и разместили там «молитву за контрнаступ» (контрнаступление) Вооруженных сил Украины. Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы.

«Коммерсант» отмечает, что на сайте патриаршего подворья также опубликовано видео с людьми в форме украинских военнослужащих и текст на украинском языке, озаглавленный «Молитва за контрнаступ». Текст представляет собой «Молитву во время войны», которая начинается как «Господи боже... ты единственный творишь чудеса…» и заканчивается фразой «Слава Украине!».

На главной странице сайта подворья патриарха Кирилла также размещено определение ВСУ. «Вооруженные силы Украины — военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возложены задачи по обороне Украины и защите ее суверенитета».

«Мы верим в ВСУ! Победа за Богом и Украиной», — написано внизу главной страницы.