Воюющие за Россию бывшие зэки сбежали с оружием

Из воинской части, расположенной на захваченной Россией территории Донецкой области Украины, сбежали семеро вооруженных военнослужащих — бывших заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, это произошло в районе Соледара, после распития мужчинами в кафе «Брянки» крепких спиртных напитков. Источник ТАСС в российских правоохранительных органах сообщил, что одного из них застрелили свои же из-за желания сдаться.

Позднее появилась информация, что пятерых из них задержали на территории «ЛНР». Пока на свободе остается один из военнослужащих, совершивших побег. Его поиски ведутся в том числе на территории Ростовской области.

Накануне российские СМИ и телеграм-каналы сообщали о бегстве из города Лисичанска Луганской области группы военнослужащих, состоящей из 39 человек. Согласно этой информации, сбежавшие принадлежали к отряду «Шторм Z» и тоже ранее находились в местах лишения свободы.