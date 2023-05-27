Чавушоглу осудил высказывания Кылычдароглу в адрес Азербайджана
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал высказывания кандидата в президенты, лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в адрес Азербайджана.
«В чем смысл ущемления интересов Азербайджана? В стремлении угодить Армении или странам Запада?» - вопрошает Чавушоглу.
Глава МИД Турции напомнил, что Кылычдароглу рассказал о реализации проектов без участия Азербайджана. «Мы прекрасно осознаем цели сил, стремящихся изолировать братский Азербайджан», - подчеркнул министр.