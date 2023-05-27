Как уже сообщалось, Генеральной пркуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с нарушением диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Армении азербайджано-армянской государственной границы на участке, проходящем по территории села Рездере Зангиланского района.

В Генпрокуратуре сообщили, что в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением ведомства, в отношении двух военнослужащих ВС Армении - Харута Овакимяна и Карена Газаряна, которые проходят по делу в качестве обвиняемых, избрана мера пресечения в виде ареста.