Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 июня в Кишиневе позволит продолжить обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и поддержать мирные переговоры между Баку и Ереваном. Об этом говорится в поздравительном письме президента Франции главе азербайджанского государства по случаю отмечаемого в Азербайджане 28 мая Дня Независимости.

В письме Макрон передает Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу «самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана».

«За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах. Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона», - пишет французский президент.

Эммануэль Макрон «рад вновь встретиться с Вами на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня, что позволит нам продолжить наш обмен мнениями о вызовах, с которыми столкнулись Кавказ и наш континент».

Президент Франции выразил надежду, что, «как и в Праге, этот саммит также даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией».