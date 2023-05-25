Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:21

После освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации пошел уже третий год. Однако сотни тысяч наших соотечественников, в том числе, бывших вынужденных переселенцев, изгнанных тридцать лет назад агрессорами, по сей день не могут вернуться на родную землю. Потому, что земля эта исковеркана минами и другими взрывоопасными боеприпасами, оставленными после себя армянскими оккупантами. Согласно предварительным данным, в годы оккупации Армения заложила на 8.235 квадратных километров территории Азербайджана более полутора миллионов (!!) мин и других боеприпасов. На данный момент Азербайджан входит в число одной из наиболее заминированных стран мира, уступая в этом плане, разве что, только Украине.

«С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин, 57 из них погибли, 245 - получили тяжелые ранения, - заявил президент Ильхам Алиев на прошедшей в Баку международной конференции «Борьба с минной угрозой – путь к устойчивому развитию». - В целом, с момента начала агрессии Армении против Азербайджана и по данное время от мин пострадали около 3.400 наших граждан, 587 из них погибли. Среди жертв - 358 детей, 38 женщин. Кроме того, Армения установила мины-ловушки на дорогах, кладбищах, других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения, и это становится причиной роста числа жертв. Минную угрозу, с которой столкнулся Азербайджан, можно сравнить с ужасом, который вызывает оружие массового поражения…» Указывая на прямую связь между целями устойчивого развития Азербайджанской Республики и проблемой разминирования, глава государства, в частности, подчеркнул: «Массовое загрязнение наших земель минами не только замедляет проводимые здесь восстановительные работы и реконструкцию, но и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, препятствует реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев на возвращение. Вот почему гуманитарное разминирование является одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана».

По словам Ильхама Алиева, какой бы сложной ни была проблема разминирования освобожденных территорий, Азербайджан мобилизует все свои силы для ее скорейшего преодоления, используя для этого самые современные и передовые технологи, существующие в мире. При этом, глава государства подчеркнул, что более 90 процентов всех работ по разминированию освобожденных территорий осуществляется за счет внутренних ресурсов, недвусмысленно намекнув на весьма и весьма ограниченный объем поддержки из-за рубежа. Которая, к слову, была бы нашей стране весьма кстати. Достаточно напомнить в этой связи заявление министра финансов Самира Шарифова о том, что только за последние три года Азербайджан выделил на работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от армянской оккупации территорий более 6,6 миллиарда долларов. По признанию Шарифова, Кабинет министров Азербайджана дал старт программе «Великое возвращение», предполагающей широкомасштабные реконструкционные работы на этих территориях и возвращение на родные земли сотен тысяч вынужденных переселенцев и беженцев. Всего же в рамках данной программы и, в основном, за счет внутренних ресурсов государства планируется потратить на восстановление полностью разрушенной в годы оккупации физической и социальной инфраструктуры около 20 миллиардов манатов.

В то ж время, следует понять, что в процессе проведения восстановительных мероприятий необходимо также выполнить колоссальный объем работ по разминированию. Учитывая, что возможности и ресурсы Азербайджана не безграничны, никого особо не удивляет, что на эти цели тратится гораздо меньшие объемы средств. Как было отмечено в ежегодном отчете правительства об исполнении Госбюджета, в 2022 году на разминирование Карабаха и прилегающих к нему территорий из бюджета Азербайджана было выделено всего 60 миллионов долларов, то есть, около 100 миллионов манатов. Конечно, изначально правительство могло мобилизовать все силы и ресурсы на разминирование освобожденных территорий и только потом приступать к работам по восстановлению разрушенной оккупантами инфраструктуры. Но Кабинет министров Азербайджана выбрал оптимальный путь, остановившись на параллельной реализации двух направлений. А кажущиеся невысокими темпы разминирования связаны, скорее, со спецификой этой работы, нежели с недостатком средств. Так, в первом квартале текущего года в результате операций по разминированию, проведенных Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных от оккупации территориях было обнаружены и обезврежены 3.878 мин и неразорвавшихся боеприпасов и очищена территория площадью 7.944 гектара. Примечательно, что работы проводились вручную, а это значит, что на обезвреживание каждой мины или боеприпаса уходило довольно много времени.