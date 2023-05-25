Названы победители Каннского фестиваля. Среди них турецкая актриса
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Траектория падения» (Anatomie d’une chute, 2023) французского режиссера Жюстин Трие.
Выступая на сцене Дворца фестивалей, Трие сказала, что «посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». «У меня на это ушло 15 лет», — заметила режиссер.
Фильм «Траектория падения» рассказывает о писательнице, которую арестовывают по подозрению в убийстве мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их незрячий сын, который по ходу фильма начинает сомневаться в невиновности матери. Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. 44-летняя Трие стала третьей женщиной-режиссером, завоевавшей главный приз Канн.
Вторую по значимости награду — «Гран-при» — получил фильм «Зона интереса» британского режиссера Джонатана Глейзера.
Сыгравший в фильме «Прекрасные дни» японский актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».
Приз жюри получила картина «Мертвые листья» финского режиссера Аки Каурисмяки.
Лучшим режиссером стал Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана», Франция), лучшим сценаристом — Юдзи Сакамото («Монстр», Япония).