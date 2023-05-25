Пакистан заверил: Будет и дальше поддерживать Азербайджан

Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и будет и дальше поддерживать его суверенитет, территориальную целостность. Об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Премьер Пакистана «уверен, что тесное сотрудничество между нашими странами будет и дальше расширяться на благо наших народов. В связи с этим я с нетерпением жду возможности посетить Вашу прекрасную страну в ближайшее время».

«Пользуясь этой возможностью, я также хочу передать Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю отмеченного недавно столетнего юбилея основателя Вашей независимой страны, великого лидера Его превосходительства Гейдара Алиева. Сегодняшний Азербайджан, уверенно шагающий по пути развития, действительно является воплощением мечты Гейдара Алиева в реальной жизни», - отмечается в письме.

Шахбаз Шариф желает Ильхаму Алиеву «крепкого здоровья и счастья, молюсь за дальнейший прогресс и процветание братского народа Азербайджана».