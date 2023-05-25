Российскую рэпершу-азербайджанку задержали в Турции

В рамках расследования сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями управления полиции Стамбула изучили клипы Ализаде. В одном из них она использовала фразу «как марихуана» на английском языке. После проведения следственных действий полиция получила ордер и задержала Ализаде в ее доме в районе Стамбула Аташехир. По данным газеты ее направили в центр депортации.

Ализаде родилась в Азербайджане, в возрасте семи лет переехала с семьей в Москву. В России стала известна после выхода совместных c рэпером Big Baby Tape треков «Трэп-медали» и «Gucci».

После вторжения России в Украину американский дистрибьютор The Orchard, с которым сотрудничала артистка, прекратил работу в России. Ализаде переехала в Турцию и стала исполнять рэп на турецком языке. Ее самая известная работа, композиция Abnormal, набрала более 10 млн просмотров на YouTube. А клип на песню Estafurla, в котором турецкие правоохранители усмотрели пропаганду наркотиков, набрал на YouTube 1,8 млн просмотров за два месяца.