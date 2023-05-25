Армия Сербии выдвинулась к границе с Косово

Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич изданию «Вечерне новости».

По его словам, в ближайшее время все сербские военные подразделения займут свои позиции. Вучевич сказал, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».

Министр подчеркнул, что сербские военные останутся на своих позициях «в соответствии с актуальной ситуацией».

Накануне президент Сербии Александар Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, где начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.