Российский губернатор попал под обстрел украинцев

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино, по которому сегодня был прилет. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», - рассказал глава области.

По его словам, сегодня, 27 мая, был «самый тяжелый день для округа»: город пять раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, трое ранены, среди них двое подростков.