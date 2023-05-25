В Финляндии цены на электроэнергию рухнули ниже нуля

В Финляндии цены на электроэнергию упали до отрицательных значений. Еще прошлой зимой в стране наблюдалась нехватка электроэнергии после прекращения поставок газа из РФ. Но сейчас энергопроизводство пошло вверх, из-за чего возник переизбыток электричества. Об этом заявил директор финских электросетей Юкка Руусунен местному каналу Yle.

По его словам, в стране наблюдается переизбыток электроэнергии, несмотря на европейский экономический кризис. Увеличение производства электроэнергии связано с запуском нового атомного энергоблока, первого в Европе за последние 15 лет. Введение в эксплуатацию АЭС опустило цены на свет сразу в четыре раза, с 245 евро за мегаватт-час до 60 евро. Кроме того, в Финляндии наблюдают избыток талой воды, что благоприятно для работы ГЭС. Также государство активно развивает ветряную и солнечную энергетику.

Руусунен сообщил, что «средняя суточная цена на электроэнергию выходит немного ниже нуля».

Отрицательные цены на электроэнергию не означают, что финны получают деньги за электропотребление. Граждане платят по заранее установленным тарифам, а не по текущей рыночной цене. Производителям в этом случае нужно заботиться о том, чтобы в рамках энергосистемы страны не нарушался баланс выработки и потребления мощности. ГЭС более гибкие в плане безопасной регулировки производимой мощности, чем АЭС.