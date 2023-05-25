Ильхам Алиев в селе Забух фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во врмя поездки в Лачинский район в субботу, 27 мая, ознакомился со строительными работами, проводимыми в селе Забух.
Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал президента Азербайджана о проделанной в селе работе.
Было отмечено, что в село Забух общей площадью 81 гектар планируется переселить 245 семей. На начальном этапе будут переселены 223 семьи. В селе построены детский сад на 50 мест, административное здание, медпункт. В освещении домов, социальных объектов и улиц в селе Забух будет использована зеленая энергия.