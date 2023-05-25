ВСУ отбили позиции под Бахмутом

Украинские военные смогли продвинуться еще на 450 м на некоторых позициях в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении наблюдается понижение активности россиян. «Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 метров», - заявил Череватый.

Спикер добавил, что за эти сутки произошло два боевых столкновения, за прошедшие - от одного до трех. «Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета», - отметил Череватый.