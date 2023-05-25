Россия атакует Киев: есть жертвы

Воздушная тревога была объявлена в ночь на воскресенье в Киеве и ряде областей Украины, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Стало известно о запуске россиянами дронов-камикадзе «Шахед».

«На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Киева Сергей Попко.

Сообщалось о взрывах в Черкасской области, Сумской и Житомирской областях.

В Киеве прозвучала серия взрывов. Украинские военные сбивали воздушные цели россиян, сообщили в Киевской городской военной администрации. В украинской столице были слышны звуки, характерные для ударных дронов типа «Шахед». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что «в области работает ПВО, есть сбитые цели. Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место».