Россия атакует Киев: есть жертвы
Воздушная тревога была объявлена в ночь на воскресенье в Киеве и ряде областей Украины, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Стало известно о запуске россиянами дронов-камикадзе «Шахед».
«На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», - сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Киева Сергей Попко.
Сообщалось о взрывах в Черкасской области, Сумской и Житомирской областях.
В Киеве прозвучала серия взрывов. Украинские военные сбивали воздушные цели россиян, сообщили в Киевской городской военной администрации. В украинской столице были слышны звуки, характерные для ударных дронов типа «Шахед». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что «в области работает ПВО, есть сбитые цели. Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место».
В Печерском районе Киева на крыше девятиэтажного дома возник пожар в результате падения обломков беспилотника, заявил Кличко. Он также сообщил, что взрывы прозвучали в Соломенском районе Киева, в Святошинском районе работают средства ПВО.
Взрывы и пожар также в Голосеевском районе Киева, сообщил Кличко. В результате падения обломков беспилотника, по предварительным данным, один человек погиб, говорится в сообщении Киевской военной администрации. По ее данным, обломки упали на территорию АЗС. «Пострадавшие - предварительно три человека, по предварительным данным, один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» - сказано в сообщении.
Кличко сообщил, что 41-летний мужчина погиб в результате падения обломков беспилотника на АЗС в Соломенском районе столицы, а не Голосеевском, там же госпитализировали 35-летнюю женщину. В том же Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание крыши торгового центра, информация о пострадавших уточняется, пишут украинские СМИ.
По данным Кличко, на Киев «идет следующая волна БПЛА», а силы ПВО уничтожили уже более 20 дронов. Новая группа «Шахедов» движется на Киев со стороны Вышгородского района и с юга области, уже работает ПВО, заявил в своем телеграм-канале Кличко.
Это 14-я за месяц массированная атака беспилотников на столицу Украины.