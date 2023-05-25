На 459-й день войны посол Келин заявил, что Россия «еще не начала действовать серьезно»

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия «еще не начала действовать серьезно» в войне с Украиной, отметив, что РФ в 16 раз больше Украины и имеет «колоссальные» ресурсы. Продолжительность войны в Украине будет зависеть от того, насколько ситуацию обострят страны НАТО, включая Великобританию. Об этом Келин заявил в интервью BBC.

«Это зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством», - сказал российский посол, отвечая на вопрос, как долго еще может продлиться противостояние.

Келин назвал «большой ошибкой идеалистов» представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. «Конечно, рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы может заключить мир завтра», - указал Келин.

По словам российского дипломата, новым шагом в обострении ситуации в Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16. Келин утверждает, что у Москвы не вызывает беспокойства возможность передачи ВСУ западных истребителей, «которые лишь пополнят» список уничтоженной украинской авиатехники.

Келин также отверг обвинения в совершении военных преступлений российскими военнослужащими.