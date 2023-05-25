Дефолта не будет. Байден и республиканцы договорились

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении потолка долга федерального правительства, которая позволит увеличивать госдолг, уже превысивший 31,4 трлн долларов.

Ранее Минфин США предупреждал, что без сделки деньги у страны для оплаты своих счетов закончатся 5 июня.

Белый дом и Республиканская партия наконец смогли в целом договориться о повышении потолка госдолга и тем самым, вероятно, предотвратить дефолт, грозивший потрясениями не только для США, но и для всей мировой экономики. Об этом сообщает BBC.

«Некоторое время назад я разговаривал по телефону с президентом. После того, как он терял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», - написал Маккарти в твиттере.

Сделка описана такими выражениями, что еще рано праздновать победу, комментирует Reuters, предсказывая трудный путь для окончательного одобрения в Конгрессе США. Сделка повысит лимит долга на два года.

Байден в свою очередь заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит «катастрофический дефолт». Он назвал это «компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят».

В субботу вечером Байден и Маккарти провели 90-минутный телефонный разговор. По словам спикера, он рассчитывает закончить составление законопроекта в воскресенье, а голосование провести в среду, 31 мая.

Сделка предотвратит дефолт (которого в истории США еще не было), если ее удастся провести через Конгресс США до того, как у Минфина хватит денег для покрытия обязательств.

По словам источников Reuters, участники переговоров договорились ограничить расходы, не связанные с обороной, на уровне 2023 года еще на один год и увеличить их на 1% в 2025 году.

Длительное противостояние по поводу потолка госдолга напугало мировые финансовые рынки, оказывая давление на акции и вынуждая США платить рекордно высокие процентные ставки по некоторым облигациям. Экономисты предупреждали, что дефолт повлечет за собой гораздо более тяжелые последствия и может подтолкнуть страну к рецессии, а мировую экономику - к новым потрясениям.

Республиканцы добиваются сокращения расходов на образование и на социальные программы в обмен на повышение лимита долга, который сейчас составляет 31,4 трлн долларов. Они заявили, что не будут повышать потолок госдолга, если правительство не сократит расходы в ближайшие годы. Демократы отвечали на это предложениями повысить некоторые налоги.

В последний раз США были близки к дефолту в 2011 году, когда также был президент-демократ, а Сенат и Палату контролировали республиканцы. Сейчас Сенат под контролем демократов.