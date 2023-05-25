Эрдоган или Кылычдароглу? В Турции начался второй тур президентских выборов

В воскресенье, 28 мая, в Турции началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки в 81 провинции заработали в 08:00 (09:00 по бакинскому времени), они будут работать до 17:00.

Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.