Эрдоган или Кылычдароглу? В Турции начался второй тур президентских выборов
В воскресенье, 28 мая, в Турции началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки в 81 провинции заработали в 08:00 (09:00 по бакинскому времени), они будут работать до 17:00.
Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.
В крупнейших городах Турции усилены меры безопасности, чтобы избиратели могли спокойно воспользоваться правом голоса.
Ожидается, что действующий президент Реджеп Турции Тайип Эрдоган проголосует в Стамбуле, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - в Анкаре.
Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующего президента Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, лидера оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.