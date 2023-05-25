Блинкен: Надеемся на продолжение сотрудничества с Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своем твиттере, что подтверждает поддержку Баку Вашингтоном и рассчитывает на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов.

В течение более чем 31 года наших двусторонних отношений Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Азербайджаном, чтобы построить прочное партнерство, основанное на общих интересах безопасности, энергетическом сотрудничестве и экономическом росте. Это сотрудничество будет продолжаться, основываясь на приверженности демократическому развитию в соответствии с конституцией Азербайджана, а также уважению прав и основных свобод человека.

Подтверждаю поддержку Вашингтоном независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

США также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа», - говорится в заявлении.