Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня независимости

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 28 Мая – Дня независимости.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране - мира, спокойствия и прогресса! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и непоколебимой! Да хранит Всевышний нашу Родину!» - говорится в публикации.