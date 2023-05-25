Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня независимости
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 28 Мая – Дня независимости.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране - мира, спокойствия и прогресса! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и непоколебимой! Да хранит Всевышний нашу Родину!» - говорится в публикации.
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